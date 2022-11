Faes au top en Premier League, mais pas encore sûr d'une sélection pour le Mondial: "J'ai fait tout ce que j'ai pu"

Roberto Martinez annoncera sa sélection jeudi. Pour quelques gars, il faudra attendre un peu pour voir s'ils feront partie des 26. Avec ses prestations à Leicester, Wout Faes pourrait bien en faire partie.

Mais on le sait, le sélectionneur national opte souvent pour des joueurs confirmés. Jason Denayer et Dedryck Boyata, par exemple, ont une plus longue histoire avec les Diables Rouges mais aucun n'est dans une réelle bonne forme. Et Zeno Debast est aussi un concurrent. Faes, cependant, se débrouille brillamment à Leicester et a déjà été élu "Homme du match" à plusieurs reprises. Depuis son arrivée, ils ont également signé cinq clean sheets en huit matchs.

"Le sélectionneur doit tenir compte de beaucoup de choses. J'essaie de ne pas avoir trop d'attentes", a déclaré Faes dans Het Nieuwsblad. Martinez le considère comme le défenseur central de la défense à trois. "Je lui ai expliqué cela lors de la dernière trêve internationale. Il pense que je devrais diriger en tant qu'homme central et m'occuper du coaching. Je lui ai dit alors que je pensais pouvoir évoluer à gauche ou à droite dans la défense à trois. Mais je pense que le sélectionneur s'en rend compte aussi."

S'il n'est pas repris pour le Mondial maintenant, la déception serait grande. "La Coupe du monde c'est un rêve, tout le monde veut y aller. Mais je ne pense pas que je puisse me blâmer de toute façon. Je peux seulement dire que j'ai fait tout ce qui était dans mes capacités. Je joue au plus haut niveau possible et je suis dans la meilleure période de ma carrière, j'espère que cela suffira à convaincre le sélectionneur national."