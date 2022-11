Mechele plutôt que Mignolet aux côtés de Mbappe, Salah and co : l'UEFA a sorti son onze type des phases de poule de Ligue des Champions

Comme chaque année, l'UEFA a sélectionné l'équipe type de la phase de groupe. Avec un Brugeois pour couronner leur bonne campagne.

Avec cinq clean sheets en six matchs et quelques arrêts straosphériques, Simon Mignolet avait mis toutes les chances de son côté d'y figurer, mais il doit s'avouer vaincu face à Diogo Costa, le gardien de Porto qui a notamment arrêté deux penaltys au Stade Jan-Breydel.

Aux côtés de Mechele en défense, on retrouve Simakan (Leipzig), Grimaldo (Benfica) et Di Lorenzo (Naples). Devant eux, les grands noms se succèdent avec Bellingham (Dortmund), Salah (Liverpool), Mbappé (PSG), Messi (PSG) et Mané (Bayern Munich) pour entourer Galeno (Porto).