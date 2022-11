Alfred Schreuder se défend après la nouvelle contre-performance de l'Ajax

Le Néerlandais est de plus en plus mis sous pression sur le banc de l'Ajax Amsterdam. Et ce n'est pas le match nul (2-2) face à Vitesse Arnhem qui va arranger les choses.

En effet, en partageant face à Vitesse, l'Ajax a manqué l'occasion de prendre la tête de l'Eredivisie et de dépasser le PSV Eindhoven. "Le résultat est décevant, mais nous avons commencé le match de manière excellente, nous nous sommes créés de nombreuses occasions et nous aurions dû mener 3-1 ou 4-1 à la mi-temps. La deuxième mi-temps a également bien commencé. Au final, on ne peut que reprocher à notre équipe de ne pas avoir marqué assez de buts et que dans les deux buts contre, nous n'avons pas été bons en transition", a déclaré le coach Alfred Schreuder en après-match. "Un match nul, c'est trop peu, mais si je compare le jeu en termes d'énergie, d'occasions et de dynamisme avec le dernier match, les joueurs ont bien relevé le défi. Si nous n'avons pas eu d'occasions, je serais inquiet. Mais si nous continuons sur cette lancée et que nous nous améliorons sur le plan défensif, j'ai une grande confiance dans cette équipe. Vitesse, une des pires équipes de l'Eredivisie ? Je ne pense pas. Je pense que nous avons rendu Vitesse faible. Si c'est 8-2, personne ne peut rien dire." Un nouveau résultat décevant, après que le club d'Amsterdam ait perdu 1-2 face au même PSV la semaine dernière, et que le club ait été eliminé de la Ligue des Champions dès les phases de poules. Les supporters semblent avoir pris l'ancien coach du Club de Bruges en froid. "J'ai côtoyé le football suffisamment longtemps pour savoir comment il fonctionne. Je comprends aussi l'émotion des gens quand le 1-1 tombe. Les gens essaient d'attribuer des responsabilités", a-t-il déclaré à ce sujet. "C'est aussi une partie du problème. C'est malheureux que ça arrive. Mais j'ai assez souffert, alors je ne m'en soucie pas tant."