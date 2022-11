Timothy Galjé a dû se retourner à cinq reprises : "Très frustrant"

Ce vendredi soir en ouverture de la 17ème journée de Jupiler Pro League, OHL a cartonné Seraing (5-0).

OH Leuven a voulu faire le plein de confiance avant le break de la Coupe du monde à domicile en s'imposant contre Seraing. C'est chose faite avec un festival de buts en première période, Maertens, Gonzalez, De Norre et Kiyine avaient permis à OHL de mener 4-0 à la mi-temps. Nsingi a planté la cinquième rose.

Une soirée compliquée pour Timothy Galjé. "Pour moi, ça a un goût encore plus amer, parce que c'est moi qui dois me retourner cinq fois", a expliqué le portier sérésien au micro d'Eleven Sports. "Bien sûr, vous voulez terminer le dernier match avant la trêve internationale sur une note positive. Être mené 4-0 à la mi-temps est certainement très frustrant. C'est malheureux que ça se soit passé de cette façon. Vous pouvez avoir un jour sans et perdre le match 2-1 ou 3-1... Tout le monde doit tourner le bouton maintenant et profiter des vacances. Après cela, nous devrons nous remettre au travail dès la reprise de l'entraînement."