Officiel: le Mexique dévoile sa liste, avec un Belgicain (et Memo Ochoa)

Le Mexique est l'une des trois dernières nations à annoncer sa liste. Il reste donc le Ghana et l'Équateur.

Une liste où figure l'ancien liégeois Guillermo Ochoa, mais également le plus vieux joueur de la compétition avec Talavera et ses 40 ans. Notons également la présence de Gerardo Arteaga, défenseur latéral du Racing Genk et seul "belgicain" de la sélection.

Le Mexique aura pour mission de dépasser le stade des huitièmes, toujours atteint, mais jamais dépassé depuis 1994. Habitués de la compétition, les Mexicains devront se défaire de la Pologne (22/11) dans un match pour la deuxième place avant d'affronter le favori argentin (26/11) et finir le 30 novembre contre l'Arabie Saoudite.