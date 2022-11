Un autre club de Pro League en lice pour Nainggolan ? Ce dernier ne veut pas perdre le moindre centime

On le sait, pour Radja Nainggolan, il n'y aura pas de suite à son histoire à l'Antwerp. Le milieu de terrain a été définitivement écarté de l'effectif et peut (voir doit) partir.

Het Laatste Nieuws annonce que Nainggolan n'a pas non plus l'intention de simplement quitter le Great Old. Il se rend compte qu'il ne jouera pas une minute de plus, mais il n'a pas non plus l'intention de renoncer à un centime d'euro.

Un club belge se serait déjà renseigné, mais il y a peu de chances que l'équipe en question soit prête à prendre en charge le salaire de Nainggolan. Si aucun club n'est trouvé, Nainggolan mettra aussi simplement son contrat en suspens jusqu'à la fin de la saison.

En tout cas, Nainggolan ne semble pas non plus avoir l'intention de dire adieu au football. Le milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 34 ans, ne pense pas encore à arrêter, entend-on dans son entourage. "Radja veut vraiment encore jouer au football et montrer ce qu'il vaut", affirme le quotidien néerlandophone.

Entre autres, Nainggolan rêve d'un retour en Italie ou d'une aventure aux Etats-Unis. Un déménagement dans un pays du Golfe n'est pas une option pour le milieu de terrain.