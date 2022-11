Coupe du Monde 2022 : La Belgique, l'équipe qui compte le plus de centenaires

La Belgique domine le classement des équipes qualifiées à la Coupe du Monde avec le plus de joueurs ayant dépassé la barre des 100 sélections.

Avec l'annonce lundi soir de la liste de l'Équateur pour disputer la Coupe du monde au Qatar, la planète football connaît désormais les noms de tous les joueurs qui fouleront les terrains. Il est donc temps de se prêter au jeu des analyses et des statistiques.

La Belgique domine un classement bien particulier. Avec Jan Vertonghen (141 sélections), Axel Witsel (126), Toby Alderweireld (123), Eden Hazard (122), Dries Mertens (106) et Romelu Lukaku (102), la Belgique est la nation qui compte le plus de joueurs à 100 sélections ou plus. La liste pourrait d'ailleurs s'allonger dans les prochaines semaines, puisque Thibaut Courtois (96) et Kevin De Bruyne (93) pourraient bientôt rejoindre ce cercle fermé. Pour le joueur de Manchester City, il faudrait que la Belgique atteigne, au minimum, le stade des demi-finales. Cela assurerait aux Diables Rouges de disputer un 7e match au Qatar lors de la finale, ou de la petite finale.

Derrière la Belgique, viennent le Qatar et l'Uruguay, avec cinq joueurs ayant passé le cap des 100 sélections. Viennent alors le Costa Rica et le Mexique (4 centenaires), puis le Brésil, la France, le Pays de Galles, le Portugal et la Suisse (3).