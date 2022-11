Will Still confirmé en poste au Stade de Reims !

Comme le laissaient présager les récents évènements et informations, Will Still sera maintenu en tant que T1 du Stade de Reims. Il ne manquerait plus que l'officialisation.

Ces derniers jours, la presse française (dont L'Union) affirmait de manière de plus en plus établie que Will Still (30 ans) allait être confirmé en tant qu'entraîneur-chef de Reims. Selon L'Equipe, cela serait dorénavant fait : Will Still aurait été confirmé par ses dirigeants ce mercredi. Le journal, qui expliquait la semaine dernière que Reims allait tenter de faire valoir des arguments pour ne pas payer l'amende suite à l'absence chez Still du diplôme requis pour remplir cette fonction, précise que Reims va s'activer pour nommer un assistant. Et donc, le club paiera l'amende de 25.000 euros par match soit près de 600 000 euros jusqu'à la fin de la saison. Une superbe récompense et marque de confiance envers le travail de Still, lui dont les bons résultats depuis sa prise d'intérim auront plaidé en sa faveur.