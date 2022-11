Axel Witsel : "On n'a pas respecté nos positions"

Le milieu de terrain a livré quelques explications sur la défaite.

Au coeur du jeu, le joueur de l'Atletico était aux premières loges pour jauger la prestation belge. Et il a un avis assez tranché sur ce qui nous a mis en difficulté :"En première mi-temps, on n'a pas respecté nos positions. Le coach avait été très précis là-dessus, on n'a pas tellement respecté ce qu'il a dit, défénsivement mais aussi en possession de balle, on a été en difficulté".

La réaction en deuxième période a également un peu tardé. Lucide, Witsel le reconnaissait volontiers : "Dommage qu'on prenne ce but en début de deuxième mi-temps, c'était un peu dur pour nous de les presser. Ce sont des petits détails mais qui rendent un match compliqué. Mais par la suite, on a su réagir, après ça ils ont eu moins d'occasions, on était mieux même si on ne gagne pas. Ca reste un match amical mais on aurait aimé gagner. Je ne le prends pas comme un coup sur la tête. Mais c'est clair qu'un dernier match avant la Coupe du Monde, tu veux le gagner".