Derby limbourgeois au programme ce vendredi soir : "Il est grand temps de prendre des points"

Pas de break international pour la Challenger Pro League. Ce vendredi soir, les Jong Genk et Lommel SK s'affrontent.

Au match aller, Lommel était trop fort pour les jeunes Limbourgeois (0-3), mais entre-temps, les choses ne vont pas vraiment comme ils l'espéraient chez l'adversaire de Jong Genk.

"En D1B, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui", a déclaré Jay-Dee Geusens à Het Belang van Limburg. "Contre Deinze, on a gardé le zéro, il faut continuer sur cette ligne et en attendant essayer de mettre un plus sur le tapis".

Chez les Jong Genk, chaque point est plus que bienvenu. "Nous devons juste jouer avec l'accélérateur maintenant. Il est grand temps de prendre des points. Une fois que nous sommes dans le flux positif, beaucoup de choses sont possibles. Mais c'est à nous de faire nos preuves."

M. Geusens se penche également sur son propre avenir. "J'ai encore un contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine. Je vais continuer à travailler de manière positive. Je préférerais bien sûr percer ici, car le KRC Genk est mon club."