La réaction de Budweiser après le volte-face du Qatar quant à la vente d'alcool

Une nouvelle décision polémique, a 48 heures du début du tournoi...

Un nouveau jour, une nouvelle polémique. Ce vendredi, alors que les supporters continuent d'arriver pour assister à la Coupe du monde, le Comité d'oganisation de la FIFA a finalement décidé, suite à la pression de la famille royale, d'annuler la vente d'alcool (de bière) dans les stades.

Si la vente d'alcool sera encore permise dans les fan zones, la FIFA vient de se mettre dans de beaux draps par rapport à ses engagaments commerciaux avec Budweiser. La marque de bière a en effet l'exclusivité des droits de la vente d'alcool lors de la compétition, à hauteur d'un joli petit contrat de plus de 85 millions d'euros.

"Well, this is awkward..." (Eh bien, c'est gênant...", en français), a réagi Budweiser sur Twitter à l'annonce de cette décision de dernière minute.