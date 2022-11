L'Union Belge ne repartira pas les mains vides de son séjour au Koweït

Quelques jours d'entraînement, un match amical, histoire également de renflouer un peu les caisses.

La Belgique clôture son séjour au Koweït, par un amical ce vendredi face à l'Egypte (16h).

Selon la presse flamande et Het Laatste Nieuws, l'Union Belge ne s'est pas déplacée gratuitement et touchera plus d'un demi-million d'euros de la part du Koweït.

Selon l'agence de presse Belga, les supporters seront présents en nombre pour cette rencontre. On attend en effet 50 000 fans, qui prendront place dans l'imposant stade Jaber Al-Ahmad, qui possède d'une capacité de 60 000 spectateurs. Nombreux d'entre eux seront des Egyptiens expatriés (la moitié de la population de l'émirat est d'origine étrangère).