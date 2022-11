Michel Iannacone connaît bien l'Égypte : "Ils ont le meilleur gardien du continent africain"

Entraîneur des gardiens d'Al-Ahly depuis 2019, Michel Iannacone y côtoie au quotidien de nombreux internationaux égyptiens. Il nous a parlé de ce match particulier pour lui.

Michel Iannacone (62 ans) vivra la rencontre depuis Le Caire, où Al-Ahly souffle un peu avant un calendrier infernal. "Le championnat et la coupe ne s'arrêtent pas ici durant la Coupe du Monde. Nous jouerons le 27 novembre, puis c'est non-stop jusqu'en janvier avant la Ligue des Champions africaine", nous explique-t-il. "Il était prévu que le championnat égyptien s'arrête si l'équipe nationale se qualifiait, tout était prévu...mais l'élimination a changé les choses". Une élimination très regrettable pour ce pays si proche du Qatar.

"C'est un grand rendez-vous, le plus grand imaginable pour un fan de football, et nous ne sommes qu'à deux heures et demi de Doha. C'est dommage. Beaucoup d'Égyptiens travaillent au Qatar, et beaucoup s'y seraient rendus", regrette Iannacone. "Mais ce sont des fous de football, ici, ils suivront donc la compétition tout de même. Et ils sont très excités d'affronter la Belgique : ça reste un grand match, le plus grand pour eux depuis longtemps. Ils m'en parlent souvent, c'est un honneur pour eux. Chambrer, non, ce n'est pas dans leurs moeurs, il y a plutôt du respect".

Actuellement, plusieurs joueurs d'Al-Ahly sont absents de l'entraînement et affronteront la Belgique avec les Pharaons. C'est notamment le cas de Mohamed El-Shenawy (33 ans), le gardien de but star de la sélection égyptienne, entraîné par Michel Iannacone. "C'est le meilleur du continent. Il a remporté ce trophée lors des CAF Awards cette année. En Europe, il y a Thibaut Courtois, qui est même le meilleur du monde ; parmi les clubs africains, il y a El-Shenawy. C'est un excellent gardien", prévient l'ancien entraîneur des gardiens du Sporting Charleroi.

Méfions-nous de "Zizou"

La sélection égyptienne, Iannacone la suit d'assez près, vivant au Caire depuis 2019. "Mais il y a eu un changement d'entraîneur et j'ignore encore quel système il va employer. Ca marche bien depuis qu'il est arrivé, suite à l'élimination en barrages du Mondial". Au milieu des stars très connues comme Mohamed Salah et Mohamed Elneny, ou encore Trezeguet, plusieurs joueurs du championnat égyptien. "Méfiez-vous de Zizo, qu'on surnomme "Zizou" ici. Il joue pour le club rival, Zamalek. Sur phases arrêtées, c'est le très haut niveau. Il est passé par le Lierse", souligne Michel Iannacone. "D'Al-Ahly, il y a Taher Mohamed que je trouve très fort mais qui ne jouera peut-être pas. Hamdi Fathi est un milieu de terrain solide également".

Iannacone, lui, suivra la rencontre avec ses collègues d'Al-Ahly. "Comme le match a lieu à 16 heures, nous devrions regarder cela après l'entraînement. C'est un plaisir pour moi de pouvoir suivre un tel match entre la Belgique et ce qui est un peu devenu mon pays d'adoption ici", sourit-il. "Quant au Mondial au Qatar, je ne peux parler que de ce que je connais : j'ai été là-bas plusieurs fois, notamment pour la Coupe du Monde des Clubs. Les stades, les infrastructures et l'accueil étaient formidables. Il ne faut pas s'en faire à ce niveau...".