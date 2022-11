Une défense inédite, deux buts encaissés, mais aussi du positif

La Belgique s'est donc inclinée ce vendredi face à l'Egypte (2-1). L'occasion de faire un focus sur la prestation défensive de nos Diables et de leur trident central, Debast - Alderweireld - Theate.

En l'absence de Vertonghen dans le onze de base, Roberto Martinez alignait ainsi Arthur Theate à gauche. Alderweireld au centre, Debast à droite. Si certains pouvaient être déçus de ne pas voir Faes ou Dendoncker, on ne pouvait que se réjouir de voir une défense centrale inédite, avec deux jeunes joueurs avides de se montrer.

Dès le début de match, il y avait de quoi être séduit par les qualités techniques et avec ballon de nos centraux. On connait la passe longue d'Alderweireld, qui a plusieurs fois fait mouche aujourd'hui. Theate, quant à lui, s'est beaucoup proposé et a montré que la qualité de sa relance est à l'image du joueur qu'il est : sobre, mais efficace. Debast, pour sa troisième cap avec les Diables, se positionnait très haut, à gauche, en phase de récupération après un corner ou une phase offensive. On savait que la technique et l'aisance balle au pied du jeune joueur d'Anderlecht était réelle, on l'a à nouveau vu ce vendredi, après un petit numéro et un presque-assist pour Batshuayi. La défense jouait, globalement, très haut et n'était pas mal dans le pressing.

Alors que Theate était plutôt à l'aise face à Salah, cela était un peu compliqué côté droit. Trezeguet était lancé en profondeur, et tant la communication entre Alderweireld que l'accompagnement de Debast faisait défaut. Sans Courtois, c'était déjà 1-0 (20e).

© photonews

Si on parlera encore de l'erreur de De Bruyne sur le but d'ouverture, il ne faut pas oublier que cela part d'une mauvaise passe de Debast vers Alderweireld. Globalement, on ne peut pas dire que Debast était toujours à l'aise avec ballon aujourd'hui, notamment dans ses tranversales. Mais une nouvelle fois, si on veut sortir depuis l'arrière, il faut compter sur les qualités balle au pied des trois centraux.

Castagne, aligné en piston droit et assez logiquement moins "cherché" que Carrasco en première période, a lui aussi beaucoup donné défensivement. Il est dommage de constater que le moment auquel il a commencé à beaucoup plus se proposer et tenter sur son couloir était celui après le 2-0, où il s'est fait prendre de vitesse par Trezeguet. D'ailleurs, sur ce but, on voit le désavantage de jouer aussi haut : sur une passe, tout peut être déséquilibré.

Ce fut aussi l'occasion pour Martinez de redonner du temps de jeu à deux tauliers, qui devront débuter mercredi prochain face au Canada : Vertonghen (à la place de Theate) et Meunier monté à la place d'Hazard. Les voir jouer à nouveau, sans être d'ailleurs mauvais, est déjà rassurant en soi. De plus, Martinez a pu la jouer tactique et a placé Castagne à gauche, ce qui peut être une bonne alternative lorsqu'on voit le match terrible de Carrasco, qui n'est décidément pas un piston. D'ailleurs, c'est Castagne qui donne le pré-assist à Carrasco sur le but d'Openda.

On pourrait dire que même si les Diables perdent aujourd'hui, ce n'est pas en ayant été dominé et étouffé. De toute manière, ce n'est pas en jouant comme ça que l'Egypte espérait les dominer. Nous avons témoigné de faiblesses face à une équipe qui joue la reconversion, comme ça a été le cas notamment contre le Pays de Galles. Alors qu'à l'Euro, les Diables avaient des difficultés face à des équipes qui pressait fort et ne laissait pas jouer, cela a été carrément l'inverse ce soir. Si notre défense a été rassurante dans de nombreux aspects, et que les deux back-up que sont Debast et Theate étaient loin d'être largués, ce dernier constat ne fait pas sourire quand on sait que dans 6 jours, ce sera le Canada en face...