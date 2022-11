Challenger Pro League : Beveren et le RWDM se neutralisent dans le choc des favoris

Les deux équipes ont tout tenté pour prendre la victoire et le dessus sur l'adversaire.

Un peu plus tôt dans la journée, le Beerschot avait pris le dessus sur Bruges NXT et revenait à un point de Beveren et du RWDM qui s'affrontaient ce samedi soir au Freethiel.

Et on a eu une belle rencontre ce soir entre ces deux équipes qui veulent retrouver la Jupiler Pro League dès la fin de cette saison. Tant le RWDM que Beveren ont eu des occasions pour ouvrir le score, mais il faut attendre les arrêts de jeu pour voir Mbokani céder le ballon à Barry. Ce dernier enroule sa frappe et trompe Defourny (45'+1, 1-0).

En seconde période, les Bruxellois reviennent dans la rencontre via Michaël Biron (56', 1-1). Malgré plusieurs occasions, pour Mbokani et Barry, rien ne sera marqué. Beveren et le RWDM restent donc, avec le même nombre de points, en tête de la Challenger Pro League. Le Beerschot suit à deux points derrière.