Coupe du monde : Gianni Infantino assure avoir la situation "à 200 % sous contrôle"

Le président de la FIFA a tenu à rassurer (en même temps, il n'avait pas vraiment d'autre choix) quant à la situation, à 24 heures du début de la Coupe du monde au Qatar.

Outre ses propos lunaires (on vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil, ça vaut le détour...) sur l'inclusivité et le refus des discriminations lors de la Coupe du monde, Gianni Infantino a également répondu à ceux qui doutaient du bon déroulement des évènements.

Il faut dire que, ces derniers jours, le Qatar a particulièrement défrayé la chronique en nous offrant des polémiques diverses (interdiction de dernière minute de l'alcool dans les stades, agression d'un journaliste danois en plein direct par les services de sécurité, rumeurs de corruption de l'équipe d'Equateur pour le match d'ouverture, volte-face des engagements quant aux supporters invités,...).

Le président de la FIFA, dans son style politiquement correct toujours très lisse et reconnaissable, a assuré qu'il sentait "avoir le contrôle de la situation à 200 %".

"Si c'est le plus gros problème que nous avons à cette Coupe du monde, je signe immédiatement et me détendrais à la plage jusqu'au 18 décembre", a déclaré Infantino concernant le problème d'interdiction tardif de l'alcool dans les stades.