Salima Mukansanga : "Nous allons montrer au monde entier que nous méritons d'être ici"

Salima Mukansanga veut prouver que d'autres jeunes femmes peuvent croire en leurs rêves. "C'est la première fois que des femmes sont ici lors d'une Coupe du monde masculine, c'est une grande compétition. Les femmes sont ici parce qu'elles le méritent. Nous travaillons dur, nous nous battons et nous sommes ici, ce qui signifie que nous le méritons", a confié la Rwandaise.

"Nous allons montrer au monde entier que nous méritons d'être ici. C'est une autre opportunité que je saisis, une autre chance pour d'autres jeunes femmes de rêver d'atteindre les sommets."

Salima Mukansanga, one of a trio set to make history at the #FIFAWorldCup in Qatar as the first women referees to officiate at a men's World Cup, says they have been chosen for the tournament not based on their gender but because they deserve the chance