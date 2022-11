Nouvelle alerte pour la France : un milieu de terrain absent de l'entraînement

L'équipe de France aurait-elle été maraboutée ?

Plus que jamais, nos voisins regardent chaque entraînement avec appréhension. Après les forfaits de Karim Benzema et Christopher Nkunku et l'alerte au pied d'Olivier Giroud, c'est au tour d'Eduardo Camavinga d'inquiéter.

Selon RMC, le milieu de terrain du Real Madrid n'était pas présent à la séance du jour suite à une gêne aux adducteurs. Déjà privé de Paul Pogba et Ngolo Kanté, Didier Deschamps et son staff médical ne veulent pas prendre le moindre risque.