📷 Le beau message de soutien de Mané à ses coéquipiers : "Je suis sûr que les Lions vont se transcender"

Malgré plusieurs rebondissements, l'international sénégalais ne sera pas de la partie avec sa sélection.

La Coupe du monde 2022 se jouera sans plusieurs grandes stars du football dont Sadio Mané. L'international sénégalais, blessé juste avant la trêve avec le Bayern, ne participera pas au tournoi avec son équipe.

Cependant, cela ne l'a pas empêché d'envoyer un très beau message de soutien à ses supporters, sa sélection et ses compatriotes.

"Vous étiez nombreux à m’avoir adressé des messages de soutien à la suite de ma blessure. Dieu merci, l’opération subie en milieu de semaine s’est bien passée. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier tous et vous témoigner ma reconnaissance", a-t-il écrit sur Instagram.

"Ce lundi, notre cher pays va entrer en lice dans la Coupe du Monde, Qatar 2022. Je suis sûr que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs comme une vraie finale. Je suis aussi persuadé que tous les Sénégalais seront devant le petit écran pour supporter et encourager notre vaillante équipe nationale. Comme tous les inconditionnels de la Tanière, je suis convaincu que mes coéquipiers vont se battre comme un seul homme et comme ils ont l’habitude de le faire afin d’honorer notre cher Sénégal. Vive le Sénégal, Allez les lions"