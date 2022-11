Le Sénégal doit composer sans Sadio Mané : "Il représente le Sénégal, le continent africain et le football moderne"

Les Lions, sans Mané, défieront les Pays-Bas, ce mardi.

Ce mardi, le Sénégal s'apprête à ouvrir sa Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Si les Lions ont remporté leur première rencontre de la compétition en 2002 et en 2014, la tâche ne sera pas si aisée, ce jour, sans Sadio Mané. "On parle d'un joueur qui a été le deuxième meilleur joueur sur le plan mondial. Il représente le Sénégal et le continent africain. Il représente aussi le football moderne. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, j'ai reçu des messages de partout. Je suis triste, surtout pour le garçon. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, en espérant qu'il revienne rapidement" commente le sélectionneur Aliou Cissé.

"Quand on entend des nouvelles comme ça, cela ne fait pas plaisir. C'est notre leader technique, nous étions heureux de l'avoir ici. C'est une perte pour l'équipe. Si on continue dans cet état d'esprit, en étant solidaires et en se battant ensemble, nous pourrons tout de même faire de belles choses" estime, quant à lui, l'ancien Brugeois Krépin Diatta.