Que dit la presse étrangère sur les Diables ?

Au pays, les Diables Rouges sont loin de faire l'unanimité. Certains supporters s'apprêtent, d'ailleurs, à être déçus avant même le début de la première rencontre, face au Canada. Ce n'est pourtant pas le cas de la presse étrangère, qui se méfie toujours de nos Diables.

Chez les voisins néerlandais du Télégraaf ou de l'AD, on est plutôt sceptiques ; "Est-ce vraiment la dernière chance de la génération dorée ?" Nos voisins espèrent donc voir la nouvelle génération et mentionnent Amadou Onana et Zeno Debast.

Chez les Britanniques, un titre simple et efficace où on ne mentionne pas de joueurs, car on voit un bon effectif d'ensemble. Une interrogation subsiste cependant : "Roberto Martinez montrera-t-il enfin à cette Coupe du monde s'il est un succès ou un mythe ? Seule la finale est assez bonne pour la Belgique."

Pour le Tageblatt, journal luxembourgeois, le plus grand adversaire de la Belgique est... la Belgique. "Entre blessures, vieillesse et mauvaise forme actuelle. L'éternel favori de l'ombre peut compter sur seulement deux joueurs en forme : Thibault Courtois et Kevin De Bruyne."

Chez les champions de 2018, l'Équipe titre "Dernière chance pour les Belges", une Belgique qui devra viser la finale, mais qui n'est plus si flamboyante qu'en 2018. Heureusement, avec un grand gardien et Kevin De Bruyne, ça peut suffire à gagner une Coupe du monde.

Enfin, les Allemands sont les plus optimistes vis-à-vis des Diables : "Même si c'est leur dernière chance de gagner un trophée, la Belgique est l'équipe la plus constante sur les huit dernières années et la seule à avoir atteint 2 fois les quarts depuis 2014. Les outsiders peuvent-ils enfin prendre le trophée qu'ils recherchent tant ?"