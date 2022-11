Voici les onze probables de Belgique-Canada

Ce mercredi soir (20h), les Diables Rouges vont débuter leur Coupe du monde 2022 face au Canada.

Pour l'entrée en lice de la Belgique en Coupe du monde, Roberto Martinez ne devrait pas partir dans des expérimentations, ni réserver des surprises. Thibaut Courtois sera évidemment dans les buts avec une défense à trois devant lui. Un seul changement est attendu en défense : Jan Vertonghen, de retour de blessure, reprendra sa place sur la gauche de la défense par rapport à vendredi dernier. Cela signifie qu'Arthur Theate sera à nouveau sur le banc. Toby Alderweireld prendra place au centre de la défense. À sa droite, nous optons pour Zeno Debast. Martinez l'a laissé jouer 90 minutes pendant trois matchs d'affilée, il serait surprenant qu'il remette soudainement Leander Dendoncker dans l'équipe. Ce dernier n'a pas eu droit à une minute lors des trois derniers matchs.

Au milieu de terrain, il y a la valeur sûre Axel Witsel. Aux côtés du joueur de l'Atlético Madrid, on devrait retrouver Youri Tielemans. Sur les ailes, Carrasco devrait être aligné à gauche. De l’autre côté, Castagne devrait débuter à la place de Meunier qui est en manque de rythme suite à sa blessure à la pommette. À l'attaque, on devrait retrouver Eden Hazard et Kevin De Bruyne derrière Michy Batshuayi. Pour Lukaku, il faudra attendre le deuxième ou le troisième match de la poule.

Côté canadien, John Herdman peut compter sur Alphonso Davies, remis d’une blessure à l’ischio, et alignera son onze type.

Voici les onze probables :

Belgique : Courtois - Debast, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - E. Hazard, Baytshuayi, De Bruyne

Remplaçants : Mignolet, Casteels, Dendoncker, Faes, Theate, Meunier, Onana, Vanaken, T. Hazard, Mertens, De Ketelaere, Doku, Trossard, Openda

Canada : Borjan - Johnstone, Vitoria, Miller - Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Adekugbe - David, Larin, Davies

Remplaçants : St Clair, Pantemis, Waterman, Cornelius, Laryea, Piette, Fraser, Koné, Osorio, Kaye, Wotherspoon, Millar, Hoilett, Ugbo, Cavallini