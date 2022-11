Edward Still : "Eupen a besoin de davantage de stabilité défensive"

Le nouvel entraîneur des Pandas est conscient des axes de progression de son équipe.

Ce jeudi, Edward Still se présentait pour la première fois devant la presse en tant qu'entraîneur de la KAS Eupen. L'ancien entraîneur du Sporting Charleroi, qui a donc affronté les Pandas avec les Carolos, est conscient des axes de progression principaux de sa nouvelle équipe. "Nous avons besoin de davantage de solidité défensive. Je mettrai un point d'honneur à cela. D'un autre côté, Eupen dispose d'une bonne force collective, est bon dans la gestion des transitions, et il faut également appuyer sur ces forces. Il y a des profils offensifs intéressants, il y a de la qualité dans différents registres, dans la profondeur, dans les 1 contre 1... Il faut insister sur cela, tout en travaillant sur nos faiblesses."

Après l'échec Charleroi, Still veut connaître sa première "succes story" en tant qu'entraîneur principal. "J'ai évidemment remis en question ma méthode, mais cela se fait de manière hebdomadaire, voire quotidienne. Après chaque entraînement, il y a des débriefing et des possibilités d'adapter les choses. Le temps que j'ai eu après Charleroi a été intéressant pour me permettre de comprendre les difficultés des dernières semaines, car ce n'était que cela, pas plus. C'est un moment riche en apprentissage qui me permet d'être plus fort et plus assuré."

Edward Still a-t-il défini que c'était le bon moment pour lui de retourner à la tête d'un club ? "Oui et non. C'est important de se sentir frais. Je n'avais pas absolument besoin d'un nouveau challenge. Si je n'avais pas eu cette opportunité, il y a plein de choses que j'aurais pu faire. Mais ici, j'avais cette envie brulante. Mes visions et celles de la direction sont alignées. Nous partagions beaucoup d'avis, ce qui m'a poussé à accepter ce défi" conclut Edward Still.