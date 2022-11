Raymond Domenech analyse le match des Diables: " Maintenant, ils jouent mal et arrivent à gagner"

Toujours auteur de déclarations qui font parler, Raymond Domenech a dit son avis sur la prestation des Diables Rouges.

Raymond Domenech a toujours un avis sur tout, et forcément, il avait quelque chose à dire à propos de la rencontre des Diables Rouges, qui ont battu péniblement le Canada ce mercredi soir.

"On peut dire un truc sur les Belges, c’est qu’ils ont appris. Avant, ils jouaient bien et perdaient. Maintenant, ils jouent mal et arrivent à gagner. Ils ont compris qu’en étant mauvais, on pouvait gagner un match en jouant le contre." Ce sont les mots de l'ancien sélectionneur des Bleus envers la prestation des Diables en direct sur le plateau de l'Equipe TV. Avec l'ancien sélectionneur, c'est toujours dur de savoir s'il faut prendre ça comme un compliment ou non.

Chez les autres chroniqueurs, on note un manque d'aspect athlétique et on est surpris du mauvais match de Kevin De Bruyne.