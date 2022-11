Un double record pour Ronaldo et une courte victoire pour le Portugal

Le Portugal a connu des soucis défensifs, mais a su se montrer suffisamment efficace pour remporter son premier match, contre le Ghana, et faire la bonne opération dans le groupe H (3-2).

Après le partage de l'Uruguay et de la Corée du Sud, le Portugal pouvait espérer prendre seul la tête de son groupe en cas de victoire contre le Ghana. Avec un Cristiano Ronaldo déterminé sur la pelouse. Mais aussi très ému. C'est avec des larmes, versées durant l'hymne national, que le capitaine portugais a lancé sa Coupe du monde.

Mais une fois l'émotion passée, CR7 a montré les crocs. Dès le début de la rencontre, le Portugal prend les choses en mains et son capitaine se ménage les premières opportunités. Lancé en profondeur, il bute d'abord sur le portier ghanéen Lawrence Ait-Zigi, avant de s'élever au-dessus de tout le monde pour placer une reprise de la tête qu'il ne parvient pas à cadrer.

Dominateur, mais imprécis en zone de conclusion, le Portugal continue de pousser vers le but ghanéen et Joao Felix se montre dangereux à son tour. Idéalement servi par Bernardo Silva, l'ailier de l'Atletico envoie le ballon dans les tribunes. Quelques instants plus tard et à l'approche de la pause, Cristiano Ronaldo pense enfin avoir trouvé l'ouverture, mais l'arbitre intervient pour une faute et son but est annulé.

Une deuxième mi-temps animée et trois points pour le Portugal

C'est finalement après le repos que les filets vont trembler et c'est bien Cristiano Ronaldo qui montre l'exemple. Le capitaine portugais provoque et transforme le penalty qui permet à la Seleçao d'ouvrir le score. Il devient ainsi le premier joueur à marquer dans cinq Coupes du monde et dans dix grands tournois consécutifs...

Mais le Ghana ne veut pas en rester là et André Ayew égalise huit minutes plus tard. Les Black Stars n'ont pourtant pas le temps de savourer ce but égalisateur. Dans la foulée, Joao Felix et Rafael Leao plantent les deux buts décisifs qui permettent au Portugal de filer vers la victoire, malgré la réduction du score, signée Osman Bukari, à la 90e.

Un succès qui permet à l'équipe de Fernando Santos de s'isoler en tête du Groupe H avec trois points, devant l'Uruguay et la Corée du Sud (1 point), tandis que le Ghana (0) ferme la marche.