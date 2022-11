Lautaro Martinez:" Dans une Coupe du monde, on n'a pas le temps de s'accabler"

Auteur d'un but refusé pour hors-jeu, Lautaro Martinez est revenu en conférence de presse sur la désillusion des Argentins et le match crucial contre le Mexique.

Le joueur de l'Inter s'est voulu positif avant la rencontre contre le Mexique, déjà décisive: "On avait beaucoup d'espoirs de commencer la compétition par une victoire. On a perdu sur des détails (1-2 contre l'Arabie Saoudite), on a fait des erreurs. Maintenant, on a digéré, on a bien analysé l'adversaire qu'on va affronter"

En effet, l'Argentin est conscient qu'il faudra viser la victoire et rien d'autre contre les Mexicains: "On était tristes, touchés par le match contre l'Arabie saoudite. Mais on laisse ça derrière nous. Dans une Coupe du monde, on n'a pas le temps de s'accabler. On va affronter un adversaire très difficile qu'on n'a pas affronté depuis longtemps. On ne pense qu'à gagner et rien d'autre. On était beaucoup à disputer notre premier match dans une Coupe du monde. Il y a de l'anxiété, des espoirs, les familles sont dans les tribunes, beaucoup de choses passent par la tête. Mais quand l'arbitre siffle le coup d'envoi, tu laisses ça derrière toi. On pense au positif, c'est important de rester calme car le Mexique est une équipe qui joue beaucoup avec le ballon aussi. On devra contrôler ça pour en tirer profit"

Une rencontre électrique qui nous attend ce samedi à 20 heures.