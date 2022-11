Ces Diables qui doivent profiter de la Coupe du Monde pour améliorer leur situation en club

Pour certains, la Coupe du Monde arrive au bon moment.

L'équipe nationale peut être bénéfique pour les joueurs en méforme dans leurs club. Roberto Martinez a poussé le vice en sélectionnant un Jason Denayer pourtant sans club il y a quelques semaines pour qu'il garde le rythme. Sans en arriver à un cas aussi extrême, la Coupe du Monde pourraient aider certains Diables à se remettre en selle.

Eden Hazard

Quand on parle de se remettre en selle, c'est inévitablement le premier nom qui vient à l'esprit. Surtout après ses 60 très bonnes minutes face au Canada où il a montré tout le bien qu'il pouvait encore apporter à une équipe pourtant dominée. Plus au service du collectif depuis son manque de confiance, il a rappelé qu'il était toujours capable de créer la différence individuellement.

De quoi lui redonner du crédit pour obtenir du temps de jeu au Real ? Les chances sont maigres tant les espoirs de le voir s'imposer dans l'équipe ont été systématiquement déçus ces dernières saisons. Mais dans l'optique d'un transfert potentiel, ces prestations face au gratin mondial pourraient décider certaines équipes compétitives à lui donner sa chance et surtout lui redonner de la confiance.

Leander Dendoncker

Pour Leander Dendoncker, l'éclaircie n'a pas pas attendu le début de la Coupe du Monde. Elle s'est manifestée sous la forme de l'arrivée d'Unai Emery sur le banc d'Aston Villa après que Steven Gerrard l'ait snobé depuis son arrivée en provenance de Wolverhampton cet été. Titulaire lors de trois des quatre matchs de la nouvelle ère Emery, Leander doit profiter de ce Mondial et de cette préssence dans le trois arrière belge pour confirmer la sérénité qu'il peut apporter à un secteur défensif.

C'est que rien n'est encore gagné pour lui à Villa avec des concurrents comme Douglas Luiz et Boubacar Kamara dans l'entrejeu ou Tyrone Mings et Ezri Konsa en défense. Lors du dernier match face à Brighton, le Diable Rouge était d'ailleurs sur le banc au profit de ces quatre-là. S'il ne fait pas mentir la statistique qui veut que quand il débute un match, l'équipe nationale ne perd jamais depuis ses débuts en 2015, sa situation pourrait évoluer dans le bon sens.

Loïs Openda

A première vue, c'est à son bon début de saison avec Lens (ainsi que par son passage réussi à Vitesse précédemment ) que Loïs Openda doit sa présence au Qatar. Sa sélection est en cela une récompense plutôt qu'un moyen de se relancer comme développé dans cet article. Pourtant, à y regarder de plus près, de bonnes performances au Qatar pourraient l'aider dans sa situation à Lens. Après une adaptation éclair symbolisée par une série de quatre matchs avec un but inscrit, l'attaquant s'est montré moins inspiré.

Cantonné au rôle de joker par son entraîneur Franck Haise sur les trois derniers matchs, son triplé inscrit en étant rentré au jeu face à Toulouse ne l'a pas aidé à recommencer un match en tant que titulaire. Appelé par certains à prendre la place de Michy Batshuayi, il pourrait tirer profit de bonnes performances sur le sol qatari pour s'imposer en Ligue 1. Une situation pas si élognée de celle de Divock Origi il y a huit ans au Brésil.

Albert Sambi Lokonga

L'ancien milieu de terrain d'Anderlecht n'a pas été sélectionné dans sa liste de 26 joueurs par Roberto Martinez. Et si, avec du recul, cela s'avérait être une bonne nouvelle ? Plutôt que de rejoindre un groupe où il était appelé à jouer les utilités, Sambi Lokonga aura pu prendre quelques jours de repos avant de s'entraîner avec les joueurs d'Arsenal pas concernés par le rendez-vous qatari.

Des séances qui pourraient lui être bénéfiques dans son objectif de devenir titulaire chez les Gunners. Pendant que ses principaux concurrents que s'avèrent être Granit Xhaka et Thomas Partey sont partis à la Coupe du Monde en tant que pions essentiels de leur équipe et reviendront sans doute un peu entamés physiquement, Sambi pourra pour sa part être plus frais tout en continuant à travailler avec Mikel Arteta et son staff. Dans une deuxième partie de saison où Arsenal est encore présent dans trois compétitions, il pourrait bénéficier de temps de jeu pour s'exprimer.