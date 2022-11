Des débuts timides avant une CAN exemplaire : Comment Selim Amallah est-il devenu important dans l'effectif marocain ?

Face à la Croatie, le joueur du Standard de Liège a fêté sa 25e sélection avec le Maroc.

Le 15 novembre 2019, Selim Amallah célébrait, face à la Mauritanie, sa première sélection avec l'équipe nationale du Maroc, le jour de son 23e anniversaire. Alors qu'il venait de rejoindre le Standard de Liège quelques mois plus tôt, l'ancien Hurlus ne convainc pas vraiment et est placé sur le banc, quatre jours plus tard. Amallah monte cependant au jeu en fin de rencontre et dispute neuf minutes de la victoire au Burundi (0-3), son premier succès avec la sélection.

Vahid Halilhodzic n'a pas encore fait du milieu offensif un titulaire indiscutable, mais continue à le sélectionner. En amical contre le Sénégal, Amallah inscrit son premier but sous les couleurs des Lions de l'Atlas, moins d'un mois après ses débuts. La suite est moins belle. La pandémie pointe le bout de son nez, le joueur du Standard est aux prises avec des problèmes de genou.

Son retour en sélection, en mars 2021, est encourageant. Titulaire à deux reprises en qualifications pour la Coupe d'Afrique face à la Mauritanie et au Burundi, celui qui prend de plus en plus d'ampleur en club le fait également en sélection. Alors que les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 pointent le bout de leur nez, Amallah pense être titulaire, encore. Il n'en est rien. L'Anversois de naissance Ilias Chair lui est préféré. Sélim ne dispute que 32 minutes lors des trois premières rencontres. Insuffisant. Contre la Guinée, le joueur du Standard est titulaire et distille deux passes décisives, avant de se blesser aux adducteurs quelques jours plus tard. Le milieu offensif avait pourtant fait ce qu'il faut. Pas de chance.

Une Coupe d'Afrique de grande envergure

De retour en sélection pour le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, Selim Amallah impressionne et preste au meilleur niveau de sa carrière. Un but et une passe décisive face aux Comores (2-0) et un autre assist face au Malawi (2-1). Éliminé par l'Égypte en quarts de finale, Amallah a laissé sa carte de visite et s'est révélé aux yeux des suiveurs étrangers.

Depuis lors, le joueur de 26 ans est titulaire dans les matches importants. 180 minutes lors de la double confrontation face à la République Démocratique du Congo pour se qualifier pour la Coupe du Monde, 90 minutes contre l'Afrique du Sud en qualifications pour la Coupe d'Afrique, 90 minutes contre la Croatie lors du match d'ouverture. Amallah souffle parfois le chaud et le froid, mais quand ça compte, il joue et ne quitte jamais la pelouse.

Selim Amallah, c'est l'histoire d'un joueur qui a su faire son trou en sélection malgré la concurrence de plusieurs joueurs évoluant dans les cinq grands championnats européens, le tout en ayant été écarté du groupe du Standard de Liège pour la fin du premier tour. Contre la Croatie, le Marocain n'a pas été bon, à l'image de cette statistique terrible : 9 passes réussies sur 90 minutes. C'est trop peu, bien trop peu. Mais contre la Belgique, Amallah voudra se montrer. Premièrement pour prouver à ses détracteurs et à sa direction qu'ils font erreur. Deuxièmement, car la fenêtre des transferts hivernale approche et qu'il faut convaincre les recruteurs éventuels de le sortir du pétrin liégeois.