Hazard taquine ses défenseurs : "On sait qu'on n'a pas les trois centraux les plus rapides..."

La Belgique a inquiété face au Canada. Comme à son habitude, Eden Hazard reste calme, et s'est même permis de taquiner ses défenseurs centraux.

Eden Hazard le sait : face au Maroc, ce ne sera pas une sinécure, surtout si les Diables sont au niveau affiché contre le Canada. "On a regardé leur premier match, ils ont bien joué et méritaient peut-être de gagner. J'ai vu qu'ils avaient l'un ou l'autre blessé, on verra ce que ça donnera. Mais c'est une bonne équipe avec de grands joueurs qui peuvent faire la différence", reconnaît le capitaine des Diables Rouges en conférence de presse. "La pression est sur les deux équipes. Nous savons qu'en cas de victoire, nous sommes qualifiés. Eux veulent leur première victoire. C'est une pression différente mais de la pression tout de même".

Mais la Belgique, elle, fera face à une autre pression : celle de devoir faire beaucoup mieux après avoir inquiété jusqu'à Kevin De Bruyne. "Inquiet, moi ? Oui et non. Je pense que ce mauvais match était dû au fait qu'on a pas trop su comment gérer l'entame de la compétition. Ca nous est arrivés contre le Panama aussi en première période", pointe Hazard. "Il y avait du stress, on demandait moins les ballons. À nous de trouver les automatismes, les joueurs capables de créer le jeu comme Youri et Kevin. Par moments, nous n'osions pas tenter la passe compliquée ou le dribble. Il faut changer ça".

La défense ? "Ce ne sont pas les plus rapides"

L'une des difficultés dans le jeu aura été les transitions. Il y avait en effet d'énormes espaces entre les lignes belges, ce qu'Eden Hazard explique avec ironie : "Nos défenseurs centraux ne sont pas les plus rapides du monde, ils le savent bien (sourire). Il faut compenser ça en amenant plus de vitesse notamment via les latéraux, avec Yannick, Timothy. Mais c'est clair, les trois derrière ne vont pas très vite".

Le capitaine n'est donc pas inquiet. "Non, je suis même confiant, à vrai dire. Après, je pense qu'on avait plus de chances de gagner il y a 4 ans, on avait une meilleure équipe. Mais nous avons toujours les qualités pour la gagner", estime-t-il. "Il y a l'expérience, le meilleur gardien du monde, le meilleur milieu du monde, de bons attaquants. C'est une équipe assez complète. Après, il faut la mentalité, apprécier le moment et prendre du plaisir sur le terrain".