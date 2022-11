Roberto Martinez s'exprime sur les choix de Zaroury et El Khannouss en faveur du Maroc

Le Maroc a "chipé" deux grands talents au football belge pour cette Coupe du Monde : Anass Zaroury et Bilal El Khannouss. Roberto Martinez est à l'aise avec leur décision.

Bilal El Khannouss avait porté les couleurs belges jusqu'en U18 et étincelait avec Genk, ce qui lui a valu d'être appelé parmi les 26 de Walid Regragui ; Anass Zaroury, lui, a "profité" de la triste blessure d'Amine Harit en dernière minute, après avoir joué jusqu'en Espoirs avec la Belgique. L'ailier de Burnley aurait été l'un des piliers de l'équipe de Jacky Mathijssen en Géorgie, à l'Euro U21 l'année prochaine. Mais Roberto Martinez n'en veut absolument aux néo-Lions de l'Atlas. "Tout ce qui compte dans le football de sélections, c'est de choisir avec le coeur", affirme le sélectionneur des Diables Rouges.

Le cas de Bilal El Khannouss était d'ailleurs évident depuis quelques années : "Bilal a joué pour nos équipes jusqu'à la période du Covid, environ. Ensuite, il a pris une décision claire : il souhaitait jouer pour le Maroc. Il nous en avait déjà fait part, et dès lors, c'est très clair", assure Martinez. Anass Zaroury a quant à lui changé d'équipe alors qu'il était en U21, et Roberto Martinez aimerait qu'un programme soit mis en place pour empêcher ça, mais cela serait la responsabilité de la fédération. "Si vous jouez en Espoirs avec la Belgique, l'objectif devrait être les Diables. Nous devrions mettre quelque chose au point pour ça", concède le sélectionneur.

"Mais il faut aussi accepter que dans le cas de binationaux, vous pouvez vouloir représenter la nation de votre famille, même si vous êtes né en Belgique. C'est une question de respect que de les laisser choisir. Et ce choix, dans les cas d'Anass et Bilal, a été fait dans le plus grands des respects vis-à-vis de la fédération, ils ont toujours tout donné", conclut Martinez qui apaise donc le débat.