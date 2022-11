Dani Carvajal : "Antonio Rüdiger m'a demandé de gagner contre le Japon"

L'Espagne a été accrochée par l'Allemagne ce dimanche (1-1) lors de la deuxième journée de la phase de groupe.

Dani Carvajal est revenu sur le partage concédé contre l'Allemagne. "Je dirais que c'est un nul plutôt juste. Au niveau du jeu, les deux équipes ont proposé des idées. La première période était très accrochée. Et après, les Allemands se sont vus éliminés quand on est passés devant. Donc ils ont risqué davantage, ils ont fait des changements et ils ont mis plus de monde en attaque. Ce qui nous a compliqué les choses", a confié le défenseur de la Roja en zone mixte dans des propos relayés par l'AFP.

Le joueur du Real Madrid a assuré que l'Espagne ferait tout pour gagner son dernier match face au Japon et ainsi valider la première place du groupe E. "Nous, on doit corriger les erreurs que l'on a pu commettre aujourd'hui, et gagner contre le Japon. Rüdiger m'a demandé de gagner contre le Japon (l'Allemagne est tributaire du résultat de l'Espagne pour se qualifier). Mais personne ne doute du fait qu'on ira gagner ce match, on veut finir premier et gagner tous les matchs, et on fera tout pour", a conclu Dani Carvajal.