Didier Deschamps coupe court à la rumeur Karim Benzema

Forfait pour le Mondial, l'attaquant des Bleus alimente encore pourtant les rumeurs et certains croient encore possible un retour de sa part sur les pelouses du Qatar. Plutôt, croyaient, au vu des dernières informations et des déclarations de son sélectionneur, Didier Deschamps.

Benzema reprendra en effet l'entraînement ce jeudi avec le Real Madrid. Le Ballon d'Or serait encore éligible, s'il décidait de revenir avec les Bleus au Qatar. Mais la réalité est tout autre. Selon les dernières informations, Benzema ne serait pas encore apte, et devrait s'entraîner à l'écart de ses coéquipiers du Real Madrid. TF1 et ImazPress ont d'ailleurs révélé que Benzema était actuellement...en vacances à la Réunion. Questionné sur un possible (hypothétique) retour de Benzema dans le groupe, le sélectionneur, Didier Deschamps a répondu de manière agacée et assez claire. "Vous cherchez des trucs", commence DD. "Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit. Je ne sais qui dit quoi et comment... Vous connaissez la situation et le délai pour qu'il se rétablisse. J'ai échangé avec Karim après son départ mais je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question... J'ai vingt-quatre joueurs et ce sont eux dont je m'occupe. Je vous laisse en parler, débattre, imaginer... Mais je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien."





