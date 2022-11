La victoire, ou rien pour le Danemark : "On ne discute pas de cette pression"

Ce mercredi, 16h, le Danemark joue sa qualification face à l'Australie.

Victoire obligée pour le Danemark ce mercredi. Les Danois ne comptent qu'un point et devront impérativement gagner face à l'Australie pour accrocher une place qualificative pour les huitièmes de finale. Ce sera face à l'Australie, que les hommes de Kasper Hjulmand avaient déjà rencontré en 2018 au même stade de la compétition (1-1).

"J'attends une équipe très collective, très solide, elle mise beaucoup sur son unité, un peu comme nous. Elle est bien organisée, elle attaque ensemble, elle défend ensemble. Les joueurs s'en tiennent au plan", a déclaré le sélectionneur danois Kasper Hjulmand à propos de son futur adversaire. "On les connait, on les a joués il y a quatre ans en Russie et on a fait match nul."

"L'Australie sait aussi que c'est dangereux d'attendre, ils ne sauront pas si un nul suffira. J'en suis persuadé : ils essaieront de nous mettre de la pression, d'attaquer. Et comme dans tous les matches, chaque équipe aura ses temps forts", a continué Hjulmand.

"Les joueurs sont habitués à ces situations, oui. Ils savent préparer les gros matches, que ce soit en sélection ou avec leurs clubs. Mais on ne discute pas de cette pression, on s'entraîne, on se prépare comme d'habitude, avec la volonté que chacun tienne son rôle. La Coupe du monde, ce sont des grandes émotions parce que les sélections c'est le summum. Vous vous rendez compte à quel point c'est important pour les joueurs, pour les gens à travers le monde. C'est la beauté du football. Alors il faut profiter de ces instants-là."