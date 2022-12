Le sélectionneur du Canada : "Cela a été une sacrée expérience"

Le Canada est éliminé de la Coupe du monde et termine à la dernière place avec zéro point au compteur.

Le sélectionneur du Canada John Herdman a donné son analyse après la défaite contre le Maroc (2-1). "Je pense que le premier but nous a atteints. Cela a été dur à encaisser. C'est arrivé tellement tôt et on a vraiment ressenti l'intensité de l'environnement. On a eu du mal pendant un moment, on était dans les cordes, mais on est revenu (dans le match). On s'est adapté, on a prouvé notre résilience. La tactique visait à mettre de la fraîcheur en première période et de l'expérience en seconde pour finir fort. On savait que ça allait être un combat acharné. Je pense qu'on a vécu quelques moments importants. En tant que nation du football, on peut être fier de nos prestations. Le monde va maintenant parler en bien du Canada. On a répondu présent dans tous les matches. On a été offensif et courageux. C'est une part essentielle de l'ADN qu'on veut montrer", a confié le coach des Canucks avant de souligner la performance des siens.

"Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas été (dans cette compétition). On aurait aimé y être plus longtemps, mais on a pris du plaisir. Nous sommes une équipe jeune et on se développe. Cela a été une sacrée expérience."