L'Argentine a retrouvé des couleurs contre la Pologne (2-0) ce mercredi et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Un prochain tour que l'Albiceleste abordera avec le statut de favori contre l'Australie.

Mais le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni se veut prudent. "Croire que l'Australie sera facile est une erreur. Au Mondial, tu représentes ton pays et ça multiplie tes forces. (...) On n'est candidat à rien, on est favoris de rien. On est une équipe qui va se battre mais il ne faut pas croire qu'on va être champions du monde parce qu'on a gagné ce soir", a prévenu le technicien de l'Albiceleste, avant de critiquer le calendrier.

"Aujourd'hui, on est heureux mais c'est une folie de rejouer aussi vite alors qu'on est premier du groupe. Je ne peux pas le comprendre. Il est une heure du matin, on est déjà jeudi, et vendredi c'est la veille de match. On aurait mérité plus de repos", a conclu Scaloni.