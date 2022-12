Marc Degryse, Diable Rouge à 63 reprises : "Martinez doit abandonner sa foi et faire des choix"

Le vainqueur du Soulier d'Or 1991 estime que le technicien espagnol est face à son plus grand défi depuis son arrivée à la tête de notre équipe nationale.

La Belgique disputera ce jeudi contre la Croatie la rencontre la plus importante de sa Coupe du Monde, et peut-être l'une des plus importantes de cette génération. Les Diables n'ont pas le choix. La victoire ou l'aéroport avant même le début du week-end. Pointé du doigt par de très nombreux supporters, Roberto Martinez est également visé par celui qui fut Diable Rouge à 63 reprises, Marc Degryse.

"La confiance de Martinez en l'ancienne génération est énorme, mais il doit abandonner sa foi et faire des choix. Il gagne trois millions d'euros par an. Nous ne devons pas nous sentir désolés si nous exigeons davantage. C'est à lui de prendre ses responsabilités" sonne l'ancien joueur du Club de Bruges et du Sporting d'Anderlecht dans Het Laatste Nieuws. "C'est décisif contre les Croates. Martinez fait face à son plus grand défi depuis qu'il est à la tête des Diables. C'est un examen final pour son avenir. J'ai senti lors des précédentes rencontres qu'il n'y avait aucun plan. Il faudra obligatoirement que ça soit différent ce jeudi."