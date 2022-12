Pavel Nedved et Andrea Agnelli devant la justice italienne ?

Un lien avec la démission des deux hommes il y a quelques jours ?

Selon les renseignements rapportés par Adnkronos, le parquet de Turin a déposé une demande visant à inculper Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrvabene et dix autres ex-membres de l’équipe dirigeante de la Juve. Trois membres du collège des commissaires aux comptes seraient aussi mis en cause. L’enquête concernerait 155 millions d’euros de plus-values artificielles, des fausses informations sur les salaires et des pertes d’exploitation inférieures aux décomptes réels. Autant dire que cela ne sent pas bon pour la Vieille Dame.

Pour rappel, la Juventus de Turin avait été reléguée en 2006, suite au scandale du Calciopoli. Ces inculpations expliquent certainement les démissions des derniers jours.