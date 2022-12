🎥 La FIFA publie une vidéo pour expliciter le "ballon fantôme" sur le but du Japon

Impossible de dire si le ballon que part récupérer Kaoru Mitoma pour servir Ao Tanaka sur le 2-1 japonais était dans les limites du terrain ou pas, mais sur la plupart des images disponibles, il paraît tout de même être sorti de la pelouse. La polémique enflait, d'autant que ce but élimine l'Allemagne de l'autre côté. La FIFA a donc réagi, publiant une vidéo afin d'expliciter la décision du VAR de valider le but.

"Les officiels de la vidéo-assistance ont utilisé la goal-line technology pour définir si le ballon était dehors ou dedans ; certaines images disponibles peuvent donner des images trompeuses, mais sur base des images disponibles, le ballon n'était pas entièrement sorti du jeu", lit-on, le tout accompagné de vidéos assez claires. Le genre d'explications qu'on aimerait voir un peu plus souvent.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q