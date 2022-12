Didier Deschamps : "Il ne faut pas sous-estimer la Pologne"

La France a été convaincante en phase de groupes malgré une défaite contre la Tunisie (0-1) avec une équipe modifiée. Maintenant, place aux huitièmes de finale contre la Pologne.

Didier Deschamps ne veut pas faire la même erreur que lors du dernier Euro face à la Suisse où l'équipe pensait déjà l'avoir emporté. Cette fois, il se veut prudent face à un adversaire que les Bleus affrontent rarement. "Ce n’est pas une équipe que nous avons l'habitude de rencontrer. Elle a des joueurs expérimentés. Évidemment, s'il y a un nom à ressortir, c’est Lewandowski, il fait partie des meilleurs attaquants mondiaux. Mais il n’y a pas que lui, c’est une équipe qui a une bonne organisation, une bonne présence athlétique sur ce que j’ai vu. On a trois observateurs ici qui les suivent de près, on aura tous les détails. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe" affirme Deschamps à FFF TV.

Au niveau de la composition, on ne devrait pas voir de changement par rapport au match contre le Danemark rapporte Le Parisien et ainsi retrouver Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni au milieu, Olivier Giroud devant Ousmane Dembele, Kyllian Mbappe et Antoine Griezmann. Dans la défense, Théo Hernandez et Jules Koundé occuperont les côtés pendant que Raphael Varane et Dayot Upamecano seront devant Hugo Lloris.