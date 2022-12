Qui pour succéder à Roberto Martinez ? Donnez-nous VOTRE avis ! (sondage)

Les noms circulent, avec une question : QUI peut succéder à Roberto Martinez ? Qui serait votre favori ?

Quelques noms se détachent parmi les favoris : on parle ainsi avec insistance de Philippe Clément, Michel Preud'homme, Thierry Henry ou encore Thomas Vermaelen et Hein Vanhaezebrouck. D'autres noms un peu plus originaux sont cités comme Hervé Renard, Jess Thorup ou encore Ralph Hasenhüttl. À moins que vous ne préfériez faire du jeune avec du vieux et reprendre Marc Wilmots pour une nouvelle pige. Bref : c'est VOTRE vote !