🎥 Une occasion unique : quand les joueurs Australiens défilent pour rencontrer Lionel Messi après le match

Ce samedi soir, l'Argentine de Lionel Messi s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 en disposant de l'Australie (2-1). Fort de sept Ballon d'Or remportés, La Pulga est, pour beaucoup, le meilleur joueur de l'Histoire du football. Quand certains adversaires, qui n'évoluent pas toujours dans les cinq grands championnats européens, ont la chance de le rencontrer, cela laisse donc la place à de grandes scènes de reconnaissance après la rencontre.

C'est notamment le cas des joueurs australiens qui ont respectueusement fait la file pour prendre un cliché unique avec leur joueurs favori dans les vestiaires.

All the Australia players were fanboying over Lionel Messi after the match! 😂👏pic.twitter.com/7i7teRQZfq