Kalidou Koulibaly : "Il ne faut pas se fixer de limites"

Le capitaine a évoqué l'objectif du Sénégal avant d'affronter l'Angleterre ce dimanche (20h) pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Dans les colonnes de L'Equipe, Kalidou Koulibaly (31 ans, 66 sélections et 1 but) ne s'interdit pas de rêver d'un sacre mondial. "Il ne faut pas se fixer de limites. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et si on peut gagner cette Coupe, on avancera sans se montrer timides. Mais il y a des étapes. Et la première, c'est l'Angleterre", a le capitaine des Lions de la Téranga qui veille à ce que son équipe reste concentrée.

"On s'est amusé le soir du succès contre l'Equateur. Le lendemain, j'ai remobilisé les joueurs : 'OK, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi.' On veut jouer l'Angleterre pour passer le tour. Collectivement, on est une bonne équipe, même si individuellement, ils seront favoris. Mais le Sénégal n'est jamais plus fort que dos au mur."