La montée au jeu de Garang Kuol, une première depuis Pelé

Alors que l'état de santé de Pelé inquiète le monde entier, un événement est venu rappeler ce samedi l'une des prouesses que le Roi a réalisées.

Lancé à la 72e minute du match contre l’Argentine (1-2) en 8es de finale de la Coupe du monde 2022, l’attaquant australien Garang Kuol est en effet devenu le plus jeune joueur à apparaître dans un match à élimination directe du Mondial depuis la légende brésilienne !

Le jeune talent des Central Coast Mariners est âgé de 18 ans et 79 jours, et il faut remonter à son glorieux aîné, lancé à 17 ans et 249 jours en 1958, pour trouver trace d’un joueur plus précoce à ce stade de la compétition.