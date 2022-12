Boulaye Dia : "Ça nous fait mal"

Venu au Qatar avec de grandes ambitions et en tant que champion d'Afrique, le Sénégal a été éliminé par l'Angleterre (0-3) ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

Pour Boulaye Dia (26 ans, 22 sélections et 3 buts), l'élimination du Sénégal en huitième de finale est un véritable échec. "Une Coupe du monde réussie malgré les blessés ? Non, bien sûr que non", a lâché l'attaquant au micro de beIN Sports. "On connaît tous les qualités de Sadio (Mané, forfait pour le tournoi, ndlr) mais il n’était pas là et on a dû faire avec, se concentrer. On a un groupe de 26 et tout le monde a des qualités dans le groupe. Il est clair que là, sortir en 8es, ça nous fait mal parce qu’en soi, ce n’était pas un objectif de juste sortir des poules. On n’est pas là juste pour participer, on est là pour aller au bout mais malheureusement ça s’arrête ce soir."