Un joli bilan pour le Beerschot : "Presque certain d'une place en playoffs"

Le Beerschot a gagné 2-3 dimanche à Dender lors de la seizième journée de D1B. La cinquième victoire consécutive pour le prétendant au titre.

Le Beerschot a pris l'avantage 0-3, mais a failli voir Dender arracher le partage dans un final fou. "Surtout avant la mi-temps, nous étions seigneur et maître", a déclaré Dante Rigo à Gazet van Antwerpen. "Vous voyez aussi que nous jouons de mieux en mieux. En début de saison, on s'est parfois un peu cherché, ce qui n'est pas illogique quand on doit travailler avec la moitié d'un nouveau noyau. Mais ces dernières semaines, nous avons souvent joué avec le même onze de base. Nous obtenons de plus en plus d'automatismes de cette manière."

Mais dans le dernier quart d'heure, le Beerschot a failli donner la victoire. En s'attirant de nouveau des ennuis. "Il y a un mois, nous aurions encaissé un 3-3 dans ces circonstances. Ce n'est pas le cas maintenant", a ajouté Rigo.

Pour le Beerschot, c'est un joli 15 sur 15. Avant la pause hivernale, des matchs contre le SL16 FC et Deinze sont encore prévus. "Je pense que nous pouvons être presque sûrs de notre place dans les play-offs de promotion. Il est évident que nous allons y aller à fond pour un 21 sur 21. Si cela réussit, nous pourrons aborder les vacances d'hiver avec un bon sentiment."