Benjamin Pavard écarté en Équipe de France, pourquoi ?

Benjamin Pavard semble avoir perdu sa place de titulaire pour de bon côté droit en Equipe de France.

Est-ce purement sportif ? On pourrait le penser tant son match face à l'Australie en ouverture du Mondial français avait été catastrophique. Benjamin Pavard avait ensuite cédé sa place à Jules Koundé au back droit et même face à la Tunisie, alors que Didier Deschamps alignait une équipe B, il lui préférait Axel Disasi, pas arrière droit de formation.

De nouveau mis sur le banc pour le 8e de finale face à la Pologne, Pavard n'était, selon DD, "pas dans les meilleures dispositions" pour jouer. "Le premier match ne l'a pas aidé, bien sûr", reconnaissait Deschamps. Selon RTL, ce choix serait purement sportif et aucune tension n'existerait entre le sélectionneur et le latéral du Bayern Munich. Le média français précise cependant que la "relation particulière" entre Ousmane Dembélé et Jules Koundé, coéquipiers au Barça, aurait joué dans le choix de Deschamps.