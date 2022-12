Teddy Chevalier livre son analyse et revient sur sa célébration : "Le public liégeois disait que j'étais trop vieux pendant la rencontre"

Les Francs Borains ont encore été victimes d'erreurs individuelles lors de leur déplacement au RFC Liège. Les Verts ont perdu chez les Sang et Marine (3-1) lors de la seizième journée de Nationale 1.

Les Francs Borains sont dans le creux ces dernières semaines et occupent actuellement la sixième place du classement après leur défaite au RFC Liège. "On n'a pas à rougir de notre prestation. Mais on a fait deux erreurs qui coûtent cher et on n'a pas ces trois points que l'on voulait absolument", a confié Teddy Chevalier à l'issue de la rencontre. "Liège a joué avec des longs ballons avant de faire la différence sur les côtés. De notre côté, on a proposé du beau jeu mais on n'arrive pas à planter ces buts. Liège a gagné mais les Francs Borains ont été la meilleure équipe sur le terrain", a souligné l'auteur de l'égalisation.

Le Français est revenu sur sa célébration. Il s’est mis à marcher comme un vieillard, puis a simulé un mal de dos. "Le public liégeois disait que j'étais trop vieux pendant la rencontre alors je leur ai répondu. C'était bon enfant. Après ils m'ont chambré... Cela fait partie du jeu", a expliqué en souriant l'ancien buteur de Courtrai.

Frustration et lassitude chez les Verts. "Les semaines se suivent et se ressemblent... C'est frustrant de répéter les mêmes erreurs et d'encaisser les mêmes buts. Un véritable ras-le-bol", a conclu Chevalier.