Walid Regragui ne craint pas l'Espagne : "Dans le football moderne, des gens veulent le ballon, d'autres ne le veulent pas"

Mardi, le Maroc affrontera l'Espagne à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Avec le style imposé par le sélectionneur espagnol Luis Enrique, l'Espagne risque de contrôler la possession du ballon. Une physionomie attendue qui ne dérange pas le technicien marocain Walid Regragui.

"Je ne vois pas de faiblesses dans cette équipe espagnole. Ils savent ce qu'ils proposent, ils sont d'une patience infinie. Ils font mal à l'adversaire, mais aussi au public ! Face à cette équipe, il faut être fort dans la tête et attendre le bon moment pour les contrer. (...) On a laissé le ballon à la Croatie ou la Belgique, le Japon a eu 17% de possession contre l'Espagne, ils gagnent, 20% contre Allemagne, ils gagnent. Dans le football moderne, des gens veulent le ballon, d'autres ne le veulent pas. On espère surtout que l'Espagne ne saura pas quoi faire avec", a confié le coach des Lions de l'Atlas ce lundi en conférence de presse.