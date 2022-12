Le sélectionneur de la Croatie pas fan des danses brésiliennes : "Je n'aimerais pas voir mes joueurs danser"

A un jour de la rencontre Brésil-Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde, les deux coachs, Tite et Zlatko Dalic, se sont présentés devant la presse.

L'occasion de parler, une nouvelle fois, des danses réalisées par les joueurs du Brésil lorsque ces derniers marquent un but. Un geste qui a été perçu par certains comme un manque de respect.

Ce n'est en tout cas pas l'avis de Tite, le sélectionneur du Brésil. "La danse fait partie de la culture brésilienne quand un but est marqué. On ne veut pas se moquer, rabaisser un autre. C'est notre façon d'être. Sur le plan culturel, nous aidons à l'éducation des jeunes dans les écoles et nous continuerons à le faire à notre façon", a-t-il déclaré.

Zlatko Dalic, son futur adversaire sur le banc de la Croatie, ne considère pas cela comme un marque de non-respect. Mais ce n'est pas pour autant qu'il en est grand fan. "Je ne sais pas si c'est respectueux ou pas, mais je n'aimerais pas voir mes joueurs danser. "Ceci dit, c'est leur culture. C'est beau à voir. Je n'y vois aucun manque de respect, je pense que les Brésiliens sont nés avec la chanson, la danse, cela fait partie de leur culture. Honnêtement, chacun peut faire ce qu'il veut pour fêter un but, je n'ai pas de problème avec ça."