🎥 Quand les supporters argentins célèbrent l'élimination du Brésil

La demi-finale entre le Brésil et l'Argentine n'aura pas lieu puisque la Seleçao a été éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par la Croatie (1-1, 2-4 tab) ce vendredi.

Le fiasco brésilien a été célébré comme il se doit par les supporters de l'Argentine, qui ont suivi le match sur leur smartphone depuis le Stade Lusail où l’Albiceleste va défier les Pays-Bas à 20h. Et les supporters argentins ont véritablement exulté sur le tir au but fatal raté par Marquinhos. Pas très fair-play, mais pas très étonnant non plus au vu de la rivalité qui oppose les deux pays !